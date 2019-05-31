Россиянам напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструде) в мае рассказали, какие должны быть условия у работников в жару

В ведомстве пояснили, что при температуре воздуха 28,5 °С в офисе сотрудники могут уйти домой на час раньше. Если температура повышается до 29 °С, то работников рекомендуют отпускать на два часа раньше, если 30,5 °С — на четыре часа.

Если работа связана с постоянной ходьбой и физическими нагрузками, то продолжительность дня необходимо сократить и при 26,5-27,5 °С, сообщает 31 мая РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.