Россиянам напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструде) в мае рассказали, какие должны быть условия у работников в жару
В ведомстве пояснили, что при температуре воздуха 28,5 °С в офисе сотрудники могут уйти домой на час раньше. Если температура повышается до 29 °С, то работников рекомендуют отпускать на два часа раньше, если 30,5 °С — на четыре часа.
Если работа связана с постоянной ходьбой и физическими нагрузками, то продолжительность дня необходимо сократить и при 26,5-27,5 °С, сообщает 31 мая РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
В Роструде отметили, что в жаркую погоду на рабочем месте нужно обеспечить соответствующий температурный режим. У работников должны быть перерывы и места для отдыха. Работодателю необходимо следить за тем, чтобы в офисах всегда была питьевая вода и аптечка с лекартсвами, передает RT.
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