«Роза Хутор» отметит День защиты детей
1 июня, в День защиты детей, на курорте «Роза Хутор» пройдет обширная развлекательная программа для детей и подростков
Маленьких гостей курорта ожидают самые разные активности, направленные на развитие творческого потенциала и мелкой моторики, общую физическую подготовку.
Праздник начнется с анимационной танцевальной зарядки, после которой детей ожидают мастер-классы по рисованию, приготовлению полезных сладостей, росписи на глине, а также подвижные игры и многое другое. Основные мероприятия пройдут на RosaBeach (Роза Долина) и в Горной Олимпийской деревне.
1 июня на курорте также откроется Высокогорный парк развлечений «Йети Парк» («Беседка», 1350). В веревочном парке и городке «Йети Джунгли» взрослые и дети отправятся в веселое и интересное приключение. Безопасные маршруты помогут юным покорителям вершин развить сноровку, ловкость и научиться правильному обращению с защитной экипировкой. Во время прохождения маршрутов дети находятся под постоянным присмотром инструкторов.
Кроме того, с 1 мая на курорте работает Детская горная академия, которая предлагает увлекательные интерактивные занятия для детей о мире гор в формате квестов и викторин. Слушатели академии в возрасте от 4 до 15 лет обучаются секретам горного туризма, погружаются в увлекательный мир флоры и фауны, проводят лабораторные исследования по изучению природы. А еще маленькие любители прогулок смогут пройти по одному из познавательных маршрутов.
В 2019 году курорт «Роза Хутор» был удостоен Национальной премии «Золотой медвежонок» в номинации Специальные сервисы для детей. Эта общеотраслевая награда призвана поощрять заслуги компаний в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми.
Юга.ру писали о том, что 1 июня в Имеретинской бухте на побережье Черного моря начнет работать собственный оборудованный пляж круглогодичного курорта «Роза Хутор».
Статьи Партнерский«По кайфу» уже 10 лет
Как отметил день рождения краснодарский ресторан «Пиноккио Djan»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.