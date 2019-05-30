«Роза Хутор» отметит День защиты детей

1 июня, в День защиты детей, на курорте «Роза Хутор» пройдет обширная развлекательная программа для детей и подростков

Праздник начнется с анимационной танцевальной зарядки, после которой детей ожидают мастер-классы по рисованию, приготовлению полезных сладостей, росписи на глине, а также подвижные игры и многое другое. Основные мероприятия пройдут на RosaBeach (Роза Долина) и в Горной Олимпийской деревне.

1 июня на курорте также откроется Высокогорный парк развлечений «Йети Парк» («Беседка», 1350). В веревочном парке и городке «Йети Джунгли» взрослые и дети отправятся в веселое и интересное приключение. Безопасные маршруты помогут юным покорителям вершин развить сноровку, ловкость и научиться правильному обращению с защитной экипировкой. Во время прохождения маршрутов дети находятся под постоянным присмотром инструкторов.

Кроме того, с 1 мая на курорте работает Детская горная академия, которая предлагает увлекательные интерактивные занятия для детей о мире гор в формате квестов и викторин. Слушатели академии в возрасте от 4 до 15 лет обучаются секретам горного туризма, погружаются в увлекательный мир флоры и фауны, проводят лабораторные исследования по изучению природы. А еще маленькие любители прогулок смогут пройти по одному из познавательных маршрутов.

В 2019 году курорт «Роза Хутор» был удостоен Национальной премии «Золотой медвежонок» в номинации Специальные сервисы для детей. Эта общеотраслевая награда призвана поощрять заслуги компаний в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми.

Юга.ру писали о том, что 1 июня в Имеретинской бухте на побережье Черного моря начнет работать собственный оборудованный пляж круглогодичного курорта «Роза Хутор».