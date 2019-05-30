В Армавире задержали бывшего полицейского, избившего мужчину в отделе МВД
В Армавире в мае задержали бывшего сотрудника полиции, который избил мужчину в отделении МВД
В марте 21-летний бывший младший инспектор отдельного батальона ППС и 41-летний бывший полицейский группы по охране объектов ОВД избили мужчину, который был задержан за административное нарушение.
Против полицейских возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Бывшего младшего инспектора задержали и арестовали.
Экс-полицейский группы по охране объектов органов внутренних дел Дмитрий Андрусенко скрылся от следствия.
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что его уже задержали. Ему предъявили обвинение. Следователь будет ходатайствовать о заключении бывшего полицейского под стражу. Расследование продолжается.
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