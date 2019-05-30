В Олимпийском парке Сочи произошел пожар в магазине

Краснодарский край

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30 мая в Олимпийском парке Сочи произошел пожар в магазине

На пульт диспетчера «01» Сочинского пожарноспасательного гарнизона в 10:53 поступила информация о возгорании на улице 65 лет Победы. Предварительная площадь пожара 200 кв. метров.

«На место ЧП были поданы пожарные стволы на тушение и защиту рядом стоящих сооружений, организована работа звеньев газодымозащитной службы», — сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Всего к ликвидации пожара привлекли пять единиц техники и 21 человек личного состава от МЧС РФ. На месте организован штаб пожаротушения.

Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 11:34 пожар был локализован на площади 200 кв. метров. В 12:26 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет», — заключили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, 6 мая в Олимпийском парке Сочи сгорел пункт велопроката. Никто не пострадал.

Кроме того, в начале мая в Сочи произошел пожар в частном доме на улице Кубанской, пожарные спасли одного и эвакуировали 12 человек.

МЧС Пожары Сочи
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