30 мая в Олимпийском парке Сочи произошел пожар в магазине

На пульт диспетчера «01» Сочинского пожарноспасательного гарнизона в 10:53 поступила информация о возгорании на улице 65 лет Победы. Предварительная площадь пожара 200 кв. метров.

«На место ЧП были поданы пожарные стволы на тушение и защиту рядом стоящих сооружений, организована работа звеньев газодымозащитной службы», — сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Всего к ликвидации пожара привлекли пять единиц техники и 21 человек личного состава от МЧС РФ. На месте организован штаб пожаротушения.

Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 11:34 пожар был локализован на площади 200 кв. метров. В 12:26 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет», — заключили в пресс-службе.