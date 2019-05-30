В Олимпийском парке Сочи произошел пожар в магазине
30 мая в Олимпийском парке Сочи произошел пожар в магазине
На пульт диспетчера «01» Сочинского пожарноспасательного гарнизона в 10:53 поступила информация о возгорании на улице 65 лет Победы. Предварительная площадь пожара 200 кв. метров.
«На место ЧП были поданы пожарные стволы на тушение и защиту рядом стоящих сооружений, организована работа звеньев газодымозащитной службы», — сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
Всего к ликвидации пожара привлекли пять единиц техники и 21 человек личного состава от МЧС РФ. На месте организован штаб пожаротушения.
Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
«В 11:34 пожар был локализован на площади 200 кв. метров. В 12:26 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет», — заключили в пресс-службе.
Как писали Юга.ру, 6 мая в Олимпийском парке Сочи сгорел пункт велопроката. Никто не пострадал.
Кроме того, в начале мая в Сочи произошел пожар в частном доме на улице Кубанской, пожарные спасли одного и эвакуировали 12 человек.
Статьи Партнерский«По кайфу» уже 10 лет
Как отметил день рождения краснодарский ресторан «Пиноккио Djan»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.