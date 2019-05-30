Самолет Москва — Грозный совершил вынужденную посадку в Шереметьеве

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс SU1498, вернулся в аэропорт вылета. Причиной вынужденной посадки стал датчик пожаротушения, который сработал на борту, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

РИА «Новости» сообщает, что самолет сел из-за технической неисправности. Посадка произошла в 10:22.

На борту воздушного судна находились 155 пассажиров, пишет RT.

Отмечается, что экипаж два часа вырабатывал топливо и сел в штатном режиме. В результате инцидента пострадавших нет. Борт в Шереметьеве встретили пожарные.