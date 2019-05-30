Самолет Москва — Грозный совершил вынужденную посадку в Шереметьеве
В аэропорту Шереметьево 30 мая самолет Москва — Грозный совершил вынужденную посадку
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Самолет Airbus A320, выполнявший рейс SU1498, вернулся в аэропорт вылета. Причиной вынужденной посадки стал датчик пожаротушения, который сработал на борту, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РИА «Новости» сообщает, что самолет сел из-за технической неисправности. Посадка произошла в 10:22.
На борту воздушного судна находились 155 пассажиров, пишет RT.
Отмечается, что экипаж два часа вырабатывал топливо и сел в штатном режиме. В результате инцидента пострадавших нет. Борт в Шереметьеве встретили пожарные.
Как сообщали Юга.ру, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке несколько раз ударился о полосу и воспламенился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» Москва — Мурманск. В результате погиб 41 человек. В авиакатастрофе пострадала жительница Кубани.
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