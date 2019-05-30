Легковушка сбила шестилетнюю девочку, выбежавшую на дорогу в Краснодаре
В Краснодаре 29 мая произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок
Это случилось около 19:00 на улице Дорожной. По предварительной информации, девочка выбежала из-за стоящей машины на дорогу. В это время на нее наехал 23-летний водитель автомобиля Datsun.
В результате ДТП ребенок получил травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. По факту происшествия проводят проверку, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ещё 5 возможностей провести отпуск в уникальных местах
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.