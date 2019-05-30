Легковушка сбила шестилетнюю девочку, выбежавшую на дорогу в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 29 мая произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок

Это случилось около 19:00 на улице Дорожной. По предварительной информации, девочка выбежала из-за стоящей машины на дорогу. В это время на нее наехал 23-летний водитель автомобиля Datsun.

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В результате ДТП ребенок получил травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. По факту происшествия проводят проверку, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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