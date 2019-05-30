Гадюка укусила четырехлетнего мальчика в Дагестане
В дагестанском селении Ленинаул в мае на четырехлетнего ребенка напала гадюка
Мальчика доставили в Хасавюртовскую городскую больницу, где ему ввели противоядие. Однако ребенок был в тяжелом состоянии. В связи с этим его вертолетом доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Там врачи провели лечение, мальчика спасли. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили 29 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
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В ведомстве отметили, что с начала мая это второй случай нападения змеи на человека. Первый произошел в Сулейман-Стальском районе. Там на 42-летнего мужчину укусила гюрза — ядовитая змея из рода гигантских гадюк.
Мужчину госпитализировали в районную больницу. Ему ввели противоядие, после чего в тяжелом состоянии пострадавшего доставили в Махачкалу. Лечение продолжили в Республиканской клинической больнице. Пациент уже выздоравливает.
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