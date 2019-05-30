В Крыму пятилетняя девочка погибла в съехавшей со склона неуправляемой «Ниве»

Инцидент произошел в Симферопольском районе 28 мая. Супруги с дочерью поехали отдыхать на природу в село Строгановка.

«Они заехали на гору Мурун-Кир, чтобы понаблюдать за пейзажами и покушать. При приеме пищи ребенок отошел от родителей и сел в автомобиль, после чего он покатился вниз со склона», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

Родители попытались остановить машину, но им не удалось. ВАЗ-2121 скатился с горы, врезался в нежилое строение и перевернулся.

Девочку госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где она скончалась от полученных травм, передает RT.

Напомним, жительницу Славянска-на-Кубани оштрафовали на 500 рублей за то, что оставила годовалого ребенка в машине на жаре. А женщина из Крымска оставила в машине грудного ребенка, очевидцы пытались разбить стекло, чтобы вытащить ребенка.