В Сочи стартовала XXX конференция Южно-Российской парламентской ассоциации

Олимпийская столица была выбрана площадкой для проведения мероприятия не случайно — ее основным содержанием станут вопросы развития массового спорта, рассказали в пресс-службе Заксобрания Кубани.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, приветствуя делегации, отметил, что встреча в Сочи проходит в знаменательный для законодательных органов год — когда они отмечают 25-летие.

«Большую часть этого срока, 18 лет со дня основания ЮРПА, наши парламенты прошли вместе. Сообща депутаты решали общие проблемы, приходили делом и советом на помощь друг другу. В каждом из наших регионов создан дееспособный институт представительной власти. Наработан уникальный массив законов, отражающий специфику субъектов. Достижения, которые сегодня есть у каждого региона, — это результат, в том числе нашей совместной работы в парламентской ассоциации», — резюмировал спикер ЗСК.

Работа конференции началась в формате заседаний восьми комитетов ЮРПА. Три из них были выездные, им предшествовал осмотр объектов, где они проводились. Так, комитет ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи обсудил во Дворце спорта «Большой» создание в субъектах РФ условий для развития спорта шаговой доступности и об организации патриотического воспитания детей и молодежи. Заседание комитета ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию прошло на базе ботанического сада «Дерево Дружбы». Парламентарии рассмотрели проекты, среди которых оказание финансовой господдержки небольшим винодельческим предприятиям и другие. Комитет ЮРПА по образованию, науке, культуре и информационной политике приняла новая сочинская школа № 100. По пути участники конференции посетили образовательный центр «Сириус», а на заседании рассмотрели четыре инициативы по организации отдыха детей и их оздоровления.

Также в рамках конференции руководители делегаций ЮРПА побывали во Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических культур, где сделали прививку на всемирно известном памятнике природы «Дерево Дружбы».

«Это залог того, что мы вместе, помогаем друг другу, учимся друг у друга, используем лучший опыт регионального парламентаризма. Как и стволов на этом дереве, нас много. И в этом наша сила. Наша сила в том, что мы разные, но у нас одна корневая система», — сказал Юрий Бурлачко после завершения церемонии.

Завтра, 30 мая, состоится пленарное заседание конференции, на котором законодатели планируют рассмотреть 58 вопросов.