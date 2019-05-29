Суд в 4 раза уменьшил размер компенсации пенсионеру, которого санаторий «Лаба» не принял из-за возраста
Санаторий «Лаба» в мае обжаловал решение суда, по которому его обязали выплатить компенсацию 86-летнему мужчине
Адвокат Виталий Кацко рассказывал порталу Юга.ру, что в начале прошлого года 86-летний пенсионер оплатил аванс за путевку в санаторий «Лаба». После того, как он сдал все необходимые анализы и получил санаторно-курортную карту, здравница отказала мужчине в размещении из-за его возраста.
«Вы что, хотите, чтобы он у нас в санатории умер?» — процитировал Кацко представителей санатория.
В марте суд встал на сторону пенсионера и удовлетворил иск, по которому пожилой человек должен был получить 110 тыс. рублей компенсации, в том числе 50 тыс. рублей за моральный вред. Тогда же представители санатория заявили, что им стыдно за своих работников, поэтому решение обжаловать они не будут.
Однако в мае стало известно, что санаторий «Лаба» все же обжаловал решение суда и отказался выплачивать коменсацию.
Портал Юга.ру связался с Виталием Кацко, который 27 мая побывал на судебном заседании. По его словам, суд признал, что санаторий отказал пенсионеру именно из-за возраста, однако снизил сумму компенсации со 110 тыс. до 30 тыс. рублей. Компенсация морального вреда снизилась с 50 тыс. до 10 тыс. рублей.
«Изначально нам присудили 50 тыс. рублей морального вреда, потому что мы доказали, что для пенсионера поездка в санаторий — праздник. Он ветеран войны, узник. Мы будем обжаловать это решение, сейчас готовим документы», — рассказал Кацко.
Он отметил, что представители санатория в суде продолжали настаивать на том, что они не отказывали пенсионеру из-за возраста.
«Они обманули и вас, и нас, когда сказали, что не будут ничего обжаловать и со всем согласны», — сообщил адвокат.
Еще 5 возможностей провести отпуск в уникальных местах
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.