Суд в 4 раза уменьшил размер компенсации пенсионеру, которого санаторий «Лаба» не принял из-за возраста

Адвокат Виталий Кацко рассказывал порталу Юга.ру, что в начале прошлого года 86-летний пенсионер оплатил аванс за путевку в санаторий «Лаба». После того, как он сдал все необходимые анализы и получил санаторно-курортную карту, здравница отказала мужчине в размещении из-за его возраста.

«Вы что, хотите, чтобы он у нас в санатории умер?» — процитировал Кацко представителей санатория.

В марте суд встал на сторону пенсионера и удовлетворил иск, по которому пожилой человек должен был получить 110 тыс. рублей компенсации, в том числе 50 тыс. рублей за моральный вред. Тогда же представители санатория заявили, что им стыдно за своих работников, поэтому решение обжаловать они не будут.

Однако в мае стало известно, что санаторий «Лаба» все же обжаловал решение суда и отказался выплачивать коменсацию.