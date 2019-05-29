Курорт «Роза Хутор» 1 июня откроет пляжный сезон
В Имеретинской бухте на побережье Черного моря 1 июня начнет работать собственный оборудованный пляж круглогодичного курорта «Роза Хутор»
Развлекательная программа в честь открытия пляжного сезона стартует 1 июня в 11:00 на черноморском пляже «Роза Хутор».
«Самые увлекательные мероприятия предназначены маленьким гостям курорта: фотозона, аквагрим, морские мастер-классы, детские квесты, шоу с морскими чудовищами, театрализованные представления с элементами магии и многое другое. Завершит праздник зажигательная танцевальная программа», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
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В течение летнего сезона туристы, живущие в отелях курорта, смогут добраться до черноморского пляжа «Роза Хутор» на регулярных бесплатных автобусах. Им будут доступны лежаки, зонты и теневые аэрарии, индивидуальные шатры, полотенца, раздевалки.
Для детей будут работать мини-аквапарк «Кит» и клуб Meduza, где будут устраивать мастер-классы и развлекательные программы. В акватории оборудуют специальные понтоны для прыжков в воду, планируется открыть плавающий аквапарк.
Ежедневно на морском берегу для гостей пляжа «Роза Хутор» будут проводить функциональные тренировки, занятия по йоге, зумбе и другим направлениям фитнеса. Желающие смогут поиграть в волейбол, попрактиковаться в сапсерфинге или заняться дайвингом.
Черноморский пляж «Роза Хутор» будет работать ориентировочно до 30 сентября.
В 2019 году пляж «Роза Хутор» вновь получил экологический сертификат качества — Голубой флаг. Это специальная награда Международной федерации экологического образования, которой с 1987 года отмечают пляжи и причалы, отвечающие самым высоким требованиям. Соответствие критериям Голубого флага требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Его можно получить только на текущий сезон, а потом это право нужно ежегодно подтверждать.
Пляж, отмеченный Голубым флагом, гарантирует отдыхающим свободный доступ (услуги могут быть платными), чистые воду и песок, работу службы спасения и наблюдения, неотложную помощь, шезлонги, душевые кабинки, отсутствие моторного транспорта.
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