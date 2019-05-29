Курорт «Роза Хутор» 1 июня откроет пляжный сезон

«Самые увлекательные мероприятия предназначены маленьким гостям курорта: фотозона, аквагрим, морские мастер-классы, детские квесты, шоу с морскими чудовищами, театрализованные представления с элементами магии и многое другое. Завершит праздник зажигательная танцевальная программа», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Развлекательная программа в честь открытия пляжного сезона стартует 1 июня в 11:00 на черноморском пляже «Роза Хутор».

В течение летнего сезона туристы, живущие в отелях курорта, смогут добраться до черноморского пляжа «Роза Хутор» на регулярных бесплатных автобусах. Им будут доступны лежаки, зонты и теневые аэрарии, индивидуальные шатры, полотенца, раздевалки.

Для детей будут работать мини-аквапарк «Кит» и клуб Meduza, где будут устраивать мастер-классы и развлекательные программы. В акватории оборудуют специальные понтоны для прыжков в воду, планируется открыть плавающий аквапарк.

Ежедневно на морском берегу для гостей пляжа «Роза Хутор» будут проводить функциональные тренировки, занятия по йоге, зумбе и другим направлениям фитнеса. Желающие смогут поиграть в волейбол, попрактиковаться в сапсерфинге или заняться дайвингом.

Черноморский пляж «Роза Хутор» будет работать ориентировочно до 30 сентября.