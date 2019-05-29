Глава Адыгеи предложил возродить соревнования за звание лучшей улицы, двора и дома

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в мае предложил муниципалитетам возродить традицию соревнований за звание лучшей улицы, двора и дома

Глава республики также считает, что нужно привлекать жителей к благоустройству своих населенных пунктов.

Для этого в Майкопе уже запланированы мероприятия. 31 мая в 15:00 отметят 50-летие создания бульвара Победы в микрорайоне Черемушки. После 18:00 планируют продолжить мероприятия во дворах Майкопа. Запланированы тематические викторины, концерты, конкурсы и мастер-классы. Тх организуют местная администрация и минстрой Адыгеи. Праздник проведут в рамках всероссийской акции «Международный день соседей». 

По мнению Кумпилова, такие мероприятия позволяют местным жителям почувствовать сопричастность к благоустройству своего населенного пункта и дают возможность эффективнее реализовать проект «Формирование комфортной городской среды».

В Адыгее в этом году благоустроят 24 общественных территорий и 36 дворов. Финансирование этих работ по программе на 2019 год составляет 152,24 млн рублей. Еще 99 млн рублей дополнительно направят из консолидированного бюджета республики.

Майкоп Мурат Кумпилов
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