В адыгейском Энеме у новой школы установят памятник в честь летчика Березового
В адыгейском поселке Энем до конца года планируют построить новое здание школы № 2 и установить рядом памятник летчику-космонавту Анатолию Березовому
Школа будет рассчитана на 1,1 тыс. мест. На эти цели выделили около 720 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Старое здание школы № 2 имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Березового уже снесли. В новой школе будут два спортзала, актовый зал и столовая. На территории образовательного учреждения планируют построить комплекс с тренажерами и игровыми площадками, сообщили 29 мая в пресс-службе главы Адыгеи.
На новое здание перенесут мемориальную доску в честь Березового. Глава республики Мурат Кумпилов также поддержал инициативу установки на территории новой школы памятника — самолета, на котором летал Березовой.
Кто такой Анатолий Березовой
Анатолий Березовой родился 11 апреля 1942 года в поселке Энем. В 1959 году он окончил школу № 2 поселка. После окончания Качинского высшего военного авиационного училища летчиков имени Мясникова он проходил военную службу в различных подразделениях ВВС СССР.
С 13 мая по 10 декабря 1982 года Березовой находился на орбите в качестве командира экипажа пилотируемого орбитального научно-исследовательского комплекса «Союз Т-5» — «Салют Т-7». Во время полета продолжительностью 211 суток летчик совершил один выход в открытый космос вместе с бортинженером Валентином Лебедевым. В конце того же года Березовому присвоили звание Героя Советского Союза.
Летчик умер 19 сентября 2014 года в Москве от сердечной недостаточности. Его похоронили в Московской области.
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