В адыгейском Энеме у новой школы установят памятник в честь летчика Березового

В адыгейском поселке Энем до конца года планируют построить новое здание школы № 2 и установить рядом памятник летчику-космонавту Анатолию Березовому

Школа будет рассчитана на 1,1 тыс. мест. На эти цели выделили около 720 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Старое здание школы № 2 имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Березового уже снесли. В новой школе будут два спортзала, актовый зал и столовая. На территории образовательного учреждения планируют построить комплекс с тренажерами и игровыми площадками, сообщили 29 мая в пресс-службе главы Адыгеи.

На новое здание перенесут мемориальную доску в честь Березового. Глава республики Мурат Кумпилов также поддержал инициативу установки на территории новой школы памятника — самолета, на котором летал Березовой.