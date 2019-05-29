Краснодарский «Ашан» оштрафовали на 2 млн рублей за уклонение от заключения договора с поставщиком

Краснодарский край

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Управление Федеральной антимонопольной службы в Краснодарском крае в мае оштрафовало один из гипермаркетов «Ашан»

В ведомстве пояснили, что ООО «Ашан» пыталось уклониться от заключения договора с Тихорецким пивоваренным заводом. Магазин не направил компании оферту о поставке товара.

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Краснодарское УФАС в ноябре 2018 года признало, что «Ашан» нарушил п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и решил привлечь компанию к административной ответственности — штрафу в 2 млн рублей. Однако представители гипермаркета не согласились с постановлением и обратились в Арбитражный суд Московской области. «Ашан» потребовал признать незаконным решение антимонопольной службы. Суд 23 мая не удовлетворил требования магазина.

В связи с этим «Ашан» должен выплатить штраф, сообщили 27 мая в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

Напомним, в Краснодаре работают два гипермаркета «Ашан» — на улице Уральской и шоссе Нефтянников. Также есть «Ашан» в ауле Новая Адыгея в ТЦ «Мега». Какой именно гипермаркет оштрафовали в пресс-службе УФАС не уточнили.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2015 года в Краснодаре суд оштрафовал «Ашан» на 100 тыс. рублей за неверную маркировку сыра.

Краснодар Торговля ФАС
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