Краснодарский «Ашан» оштрафовали на 2 млн рублей за уклонение от заключения договора с поставщиком

Управление Федеральной антимонопольной службы в Краснодарском крае в мае оштрафовало один из гипермаркетов «Ашан»

В ведомстве пояснили, что ООО «Ашан» пыталось уклониться от заключения договора с Тихорецким пивоваренным заводом. Магазин не направил компании оферту о поставке товара.

Краснодарское УФАС в ноябре 2018 года признало, что «Ашан» нарушил п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и решил привлечь компанию к административной ответственности — штрафу в 2 млн рублей. Однако представители гипермаркета не согласились с постановлением и обратились в Арбитражный суд Московской области. «Ашан» потребовал признать незаконным решение антимонопольной службы. Суд 23 мая не удовлетворил требования магазина.

В связи с этим «Ашан» должен выплатить штраф, сообщили 27 мая в пресс-службе Краснодарского УФАС России.