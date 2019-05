Из краснодарского наркодиспансера из-за пожара эвакуировали десять человек

View this post on Instagram

Небольшой пожар в наркологическом диспансере на Тюляева. Сотрудники и пациенты эвакуированы. Лёгкое задымление. ★ Фото @typodar. Здание не стали обесточивать, видимо, справились так. Сейчас его обследуют пожарные. Они прислали машину с этой вот высотной лестницей, но чот сомневаемся, что она могла бы подъехать к 12-этажному зданию: с трёх сторон постройки вплотную + жилой дом. С четвёртой, перед фасадом диспансера, ещё при Евланове построили торговый центр. Узенькиий проезд заставлен машинами, он ведёт на тротуар. Подъезд только через этот тротуар, а он ещё и выполняет роль парковки, которая блокирована цепями на столбах. На месте дежурит наряд полиции. Очаг пожара был на втором этаже здания с задней стороны. С виду, помещение выгорело начисто. Идут подсчёты жильцов диспансера. Полтора десятка пригласили внутрь. По словам охранника, все целы. ⠀ 23:55. Работа учреждения восстановлена, людей поэтапно пропускают внутрь. #ПожарыКраснодара #ЧПКраснодар #typodar #Краснодар