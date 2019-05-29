Из краснодарского наркодиспансера из-за пожара эвакуировали десять человек

В Краснодаре 28 мая произошел пожар в Краевом наркологическом диспансере

Заявка о возгорании наркодиспансера на улице Тюляева поступила пожарным в 22:59. Спасатели установили, что на втором этаже загорелись вещи. площадь возгорания составила 3 кв. м метра. Из здания эвакуировали десять человек.

В 23:16 пламя локализовали, в 23:22 — полностью потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС.