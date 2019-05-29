Из краснодарского наркодиспансера из-за пожара эвакуировали десять человек
В Краснодаре 28 мая произошел пожар в Краевом наркологическом диспансере
Заявка о возгорании наркодиспансера на улице Тюляева поступила пожарным в 22:59. Спасатели установили, что на втором этаже загорелись вещи. площадь возгорания составила 3 кв. м метра. Из здания эвакуировали десять человек.
В 23:16 пламя локализовали, в 23:22 — полностью потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС.
View this post on Instagram
Небольшой пожар в наркологическом диспансере на Тюляева. Сотрудники и пациенты эвакуированы. Лёгкое задымление. ★ Фото @typodar. Здание не стали обесточивать, видимо, справились так. Сейчас его обследуют пожарные. Они прислали машину с этой вот высотной лестницей, но чот сомневаемся, что она могла бы подъехать к 12-этажному зданию: с трёх сторон постройки вплотную + жилой дом. С четвёртой, перед фасадом диспансера, ещё при Евланове построили торговый центр. Узенькиий проезд заставлен машинами, он ведёт на тротуар. Подъезд только через этот тротуар, а он ещё и выполняет роль парковки, которая блокирована цепями на столбах. На месте дежурит наряд полиции. Очаг пожара был на втором этаже здания с задней стороны. С виду, помещение выгорело начисто. Идут подсчёты жильцов диспансера. Полтора десятка пригласили внутрь. По словам охранника, все целы. ⠀ 23:55. Работа учреждения восстановлена, людей поэтапно пропускают внутрь. #ПожарыКраснодара #ЧПКраснодар #typodar #Краснодар
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.