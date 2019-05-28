Суд вынес приговор по делу бывшего вице-премьера Дагестана Билала Омарова и его сообщника - директора компании «Стройтехнохолдинг» Нурмагомеда Кушиева

Омаров и Кушиев обвинялись в мошенничестве с ущербом в 11 млн рублей. По данным следствия, в декабре 2013 года Омаров, будучи начальником ГБУ «Запкаспрыбвод», заключил с Кушиевым договор аренды транспортных средств с экипажем, которые фактически учреждению не передавались. Он заплатил за аренду 9 млн рублей и за якобы обеспечение их горюче-смазочными материалами 2 млн рублей.

В зависимости от роли каждого они проходили по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество), ч. 2 ст. 292 (Служебный подлог) и ч. 2 ст. 327 (Подделка официального документа) УК РФ.

Суд назначил Омарову наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 1,5 года. Кушиев получил 3,5 года лишения свободы условно, передает «Интерфакс».