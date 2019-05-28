В центре Краснодара перекроют движение машин из-за забега
В Краснодаре 1 июня ограничат движение автомобилей из-за забега «Зеленый марафон»
Движение перекроют на дорогах, пересекающих улицу Красную. С 8:00 до окончания забега нельзя будет проехать от улицы Красноармейской до Рашпилевской по Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Мира, Комсомольской, Советской, Пушкина.
На улице Орджоникидзе движение закроют в это же время на участке от Красноармейской до Красной. Все указанные участки улиц 1 июня освободят от припаркованных машин. Ограничение будет действовать с 6:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, участники «Зеленого марафона» пробегут от Пушкинской площади по улице Красной. В забеге примут участие общественные деятели, представители бизнеса, корпоративные команды крупных компаний.
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