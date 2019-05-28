На Кубани для годовалой девочки собирают деньги на покупку специального кресла

В Павловском районе начался сбор средств для помощи годовалой Дарье Пронько со спинальной мышечной атрофией

Мать девочки Юлия Пронько рассказала, что ее дочь родилась здоровой, хорошо развивалась, рано научилась сидеть. Однако в полгода у ребенка стали слабыми ноги, она не могла сидеть — заваливалась набок, у нее не получалось опереться на стопы. «Врачи не сразу поставили диагноз. Только когда сделали генетический анализ, выяснилось, что у дочки спинальная мышечная атрофия. Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к ослаблению всех мышц. Мы не могли в такое поверить! Наша малышка выглядела совершенно здоровой. Стали искать специалистов, которые помогут Даше, обратились в московский Институт педиатрии имени академика Вельтищева. Там нам дали рекомендации по уходу за ребенком, назначили лечение. Сейчас ортопед советует приобрести дочке кресло-коляску с регулируемыми спинкой, сиденьем, подножкой и углом наклона. В нем Даше будет удобно, в кресле дочку можно будет кормить, заниматься с ней, играть. Но такое кресло государством не предоставляется», — рассказала женщина.