В Краснодаре 81-летняя пенсионерка попала под поезд и выжила
В Краснодаре в районе Садового моста днем 27 мая поезд сбил 81-летнюю женщину
По предварительным данным, в 14:30 на перегоне Краснодар-2 — Краснодар-1 грузовой поезд сбил 81-летнюю местную жительницу. Она пыталась перейти пути прямо перед проезжающим составом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
У пенсионерки диагностировали открытый перелом правой руки и черепно-мозговую травму. Ее доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили машинистов и родственников пострадавшей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Как сообщали Юга.ру, в марте в Краснодаре мужчина попал под поезд и едва не лишился ноги.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.