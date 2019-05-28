В Краснодаре 81-летняя пенсионерка попала под поезд и выжила

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе Садового моста днем 27 мая поезд сбил 81-летнюю женщину

По предварительным данным, в 14:30 на перегоне Краснодар-2 — Краснодар-1 грузовой поезд сбил 81-летнюю местную жительницу. Она пыталась перейти пути прямо перед проезжающим составом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

У пенсионерки диагностировали открытый перелом правой руки и черепно-мозговую травму. Ее доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили машинистов и родственников пострадавшей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Как сообщали Юга.ру, в марте в Краснодаре мужчина попал под поезд и едва не лишился ноги.

Железная дорога Краснодар Поезда
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