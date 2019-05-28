Директором по управлению «Магнита» стал один из экс-руководителей «Ленты»

Краснодарский край

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Бывшего директора формата «супермаркет» «Ленты» в мае назначили директором по управлению розничной сети «Магнит»

«Магнит» разделил операционный блок на два подразделения — по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам, написали 28 мая «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании.

Директором по управлению розничной сетью «Магнит» стал Руслан Исмаилов, который с 12 февраля работал директором формата «супермаркет» в торговых сетях «Лента» и Metro Cash & Carry. Артем Смоленский, который ранее занимал эту должность в компании, покинул ее по личным обстоятельствам.

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Директора второй структуры компания назовет позже.

Как сообщали Юга.ру, 4 апреля, спустя год после ухода из «Магнита» бизнесмен Сергей Галицкий в большом интервью рассказал, почему он продал акции ретейлера банковской группе ВТБ. Среди причин он назвал возраст, психологическое напряжение и слишком большую персонификацию компании с его именем. На следующий день стало известно о планах «Магнита» выкупить 100% акций «Ленты».

Напомним, в январе стало известно, что в «Магните» появилась должность президента, которую занял бывший глава «Ленты» Ян Дюннинг.

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