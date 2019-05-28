Директором по управлению «Магнита» стал один из экс-руководителей «Ленты»

«Магнит» разделил операционный блок на два подразделения — по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам, написали 28 мая «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании.

Директором по управлению розничной сетью «Магнит» стал Руслан Исмаилов, который с 12 февраля работал директором формата «супермаркет» в торговых сетях «Лента» и Metro Cash & Carry. Артем Смоленский, который ранее занимал эту должность в компании, покинул ее по личным обстоятельствам.