Бывшего председателя суда Щербиновского района будут судить за крупную взятку
В суд направили уголовное дело против 52-летнего бывшего председателя Щербиновского районного суда Александра Турицына, которого обвиняют в получении крупной взятки
По версии следствия, с апреля 2016 года председатель суда работал над уголовным делом против местного жителя, которого обвиняли в незаконном хранении наркотиков. Во время рассмотрения дела подсудимый подал заявление о том, что замначальника Ейского межрайонного отдела управления ФСКН и старший оперуполномоченный группы уголовного розыска Ейского линейного отделения полиции на транспорте сфальсифицировали материалы, свидетельствующие о его преступлении.
В связи с этим следователи провели проверки, но по их результатам в возбуждении уголовного дела против правоохранителей отказали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Однако председатель суда вызвал в свой кабинет старшего оперуполномоченного уголовного розыска и потребовал 500 тыс. рублей. Он обманул полицейского и сказал, что за эти деньги против него и сотрудника ФСКН не будут возбуждать уголовное дело, а подсудимому вынесут обвинительный приговор. При этом председатель суда хотел забрать деньги себе, сообщили 28 мая в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
В октябре 2016 года Турицын вынес обвиняемому приговор. После этого правоохранители должны были передать деньги. Во время их получения председателя суда задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Против него расследовали уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд.
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