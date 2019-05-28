Бывшего председателя суда Щербиновского района будут судить за крупную взятку

В суд направили уголовное дело против 52-летнего бывшего председателя Щербиновского районного суда Александра Турицына, которого обвиняют в получении крупной взятки

По версии следствия, с апреля 2016 года председатель суда работал над уголовным делом против местного жителя, которого обвиняли в незаконном хранении наркотиков. Во время рассмотрения дела подсудимый подал заявление о том, что замначальника Ейского межрайонного отдела управления ФСКН и старший оперуполномоченный группы уголовного розыска Ейского линейного отделения полиции на транспорте сфальсифицировали материалы, свидетельствующие о его преступлении.

В связи с этим следователи провели проверки, но по их результатам в возбуждении уголовного дела против правоохранителей отказали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.