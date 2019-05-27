В горах Чечни трактор-вездеход упал в обрыв, погиб один человек

В Веденском районе Чеченской Республики эвакуировали людей с упавшего в 15-метровую пропасть вездехода, один из них погиб при падении

В пресс-службе МЧС России рассказали, что четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40. Во время преодоления очередного препятствия автомобиль упал в пропасть. Одному из пострадавших удалось дозвонился спасателям.

Пострадавших искали более 50 человек — спасатели, полицейские и волонтеры. Поиски осложнялись тем, что не были известны точные координаты их нахождения. Их удалось найти.

Троих мужчин вытащили из пропасти, они получили травмы. Один человек в результате ЧП погиб, передает ТАСС.