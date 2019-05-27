В горах Чечни трактор-вездеход упал в обрыв, погиб один человек
В Веденском районе Чеченской Республики эвакуировали людей с упавшего в 15-метровую пропасть вездехода, один из них погиб при падении
В пресс-службе МЧС России рассказали, что четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40. Во время преодоления очередного препятствия автомобиль упал в пропасть. Одному из пострадавших удалось дозвонился спасателям.
Пострадавших искали более 50 человек — спасатели, полицейские и волонтеры. Поиски осложнялись тем, что не были известны точные координаты их нахождения. Их удалось найти.
Троих мужчин вытащили из пропасти, они получили травмы. Один человек в результате ЧП погиб, передает ТАСС.
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