Киберспортивный проект «МегаФона» и ESforce Holding стал призером премии в области рекламы и маркетинга

Effie Russia Awards — премия за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России. Проект «Киберспорт начинается с тебя» получил третье место в номинации «Спонсорство».

«МегаФон» был отмечен еще тремя наградами Effie Russia Awards. Первое место присудили за digital-кампанию «Чемпионы наших сердец». За благотворительную акцию «Для тех, кто ждет» компания получила серебро. За продвижение онлайн-сервиса «МегаФон ТВ» мобильный оператор взял третье место. Также «Мегафон» признали самым эффективным брендом в телекоммуникациях и третьим среди всех брендов, участвовавших в рейтинге, сообщили в пресс-службе компании.

«МегаФон» начал реализовывать проект «Киберспорт начинается с тебя» в 2018 году. Тогда он стал партнером ESforce Holding Ltd — одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире. В течение года компания поддерживала команду Virtus Pro, а также провела турнир MegaFon Winter Clash 2018.

По данным исследования агентства Ipsos Comcon, спонсорство «МегаФона» в кибериндустрии составляет 24%, у ближайшего его конкурента — 5%. В компании отметили, что маркетинговая команда «МегаФона» задействовала все основные точки коммуникации с аудиторией киберспорта. Специалисты работали с командой и лидерами мнений, проводили собственный турнир, создавали онлайн-студии для освещения матчей в соцсетях, поддерживали темы на популярных медиаресурсах и делали мерчандайзинг вместе со звездами кибериндустрии.

«В России киберспорт становится все популярнее — активно играют и следят за новостями миллионы человек. За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за играми ведущих футбольных клубов», — сказала директор по бренд-коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.

По ее словам, 51% наблюдателей сами участвуют в киберспортивных турнирах и замечают, кто является спонсором игр.

«Аудитория киберспорта будет расти и взрослеть. Поэтому "МегаФон" поставил цель занять свою нишу в киберспорте, чтобы общаться с этой большой аудиторией и оказывать услуги», — заключила Черногорцева.