На Кубани таксиста осудили за убийство пассажирки, которая хотела выпить

Вечером 7 октября 2018 года 38-летний местный житель подвозил свою 51-летнюю знакомую. По пути они начали ссориться из-за того, что пассажирка захотела выпить. Водитель остановил машину в лесополосе, где продолжился конфликт, во время которого мужчина не менее 45 раз ударил по телу и голове женщины. После убийства он забрал телефон, кошелек с деньгами и драгоценности погибшей, после чего скрылся. Ущерб превысил 37 тыс. рублей.

Тело женщины на следующий день нашел местный житель и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Таксиста признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба). Его приговорили к 15 с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на два года, сообщили 27 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.