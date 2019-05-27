В электричках ЮФО и СКФО разрешат бесплатно провозить велосипеды
Пассажирам электричек с июня на четыре месяца разрешат бесплатно провозить велосипеды на пригородных направлениях, которые обслуживает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»
Такие правила будут действовать с 1 июня по 30 сентября. Воспользоваться предложением может любой пассажир пригородной электрички, которую обслуживает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК). Один человек может провезти бесплатно в тамбуре электрички не более одного велосипеда в неразобранном виде, сообщили в пресс-службе СКЖД.
Решение о такой услуге приняли по просьбе организаторов Всероссийского велопарада, который прошел 26 мая.
СКППК обслуживает Ростовскую область, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Дагестан, Краснодарский и Ставропольский края. В Краснодарском крае обслуживающим оператором является компания «Кубань Экспресс-Пригород». В организации порталу Юга.ру 27 мая сообщили, что ничего не знают о бесплатном провозе велосипедов.
Как сообщали Юга.ру, с 1 мая дети старше десяти лет могут ездить без родителей в электричках, следующих из Краснодара в Сочи и обратно.
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