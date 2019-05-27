В Адыгее на подготовку к ГИА потратят 16,4 млн рублей

Адыгея перешла из «красной» в «зеленую» зону рейтинга объективности проведения ЕГЭ и готова к проведению нового этапа государственной итоговой аттестации (ГИА)

Об этом министр образования и науки республики Анзаур Керашев доложил главе Адыгеи Мурату Кумпилову. Министр уточнил, что на организационно-технологическое сопровождение ГИА в этом году направили 16,4 млн рублей.

Итоговая аттестация стартует 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Для ГИА подготовили 9 пунктов проведения ЕГЭ и 18 пунктов основного государственного экзамена для выпускников девятых классов. Во всех пунктах созданы необходимые технические условия для проведения честного и объективного экзамена.

Как сообщали Юга.ру, все кабинеты оснастили оборудованием, необходимым для применения технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных бланков в штабе. Тестирование показало, что Адыгея готова к проведению ЕГЭ-2019.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность принятия необходимых мер для проведения ГИА на высоком уровне, без нарушений. При этом основная цель — чтобы выпускники успешно сдали экзамены.

В этом году экзамены будут сдавать почти 1,7 тыс. выпускников одиннадцатых классов и более 4,5 тыс. учащихся девятых классов. Самыми востребованными среди предметов по выбору среди девятиклассников в 2019 году стали обществознание, география и биология.