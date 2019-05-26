В Геленджике запретили на праздниках выпускать в небо шары

Глава курорта призвал пожалеть природу, которой воздушные шарики приносят вред. Шары, надутые гелием, могут пролетать до 80 км. В них путаются птицы, животные часто принимают их за пищу. Лопнувшие шарики наматываются на ветках деревьев, а также попадают в водоемы. Материал, из которого сделаны шары, в природе разлагается не менее четырех лет, написали 25 мая в официальном телеграм-канале администрации Геленджика.

Отмечается, что в этом году последний звонок на курорте прошел без шаров.