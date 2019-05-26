В Абрау-Дюрсо отменили концерт Noize MC из-за непогоды

В Абрау-Дюрсо под Новороссийском 25 мая из-за непогоды отменили мероприятия в честь открытия сезона, в том числе концерт исполнителя Noize MC

Такие меры приняли в связи со штормовым предупреждением от МЧС. В группе «Центр туризма Абрау-Дюрсо» в соцсети «Вконтакте» сообщили, что вся программа праздника переносится с 25 мая на 1 июня. Однако новая дата концерта Noize MC пока неизвестна. Все рестораны, магазины и экскурсии курорта работают в обычном режиме.

Отмену концерта подтвердил и сам исполнитель в своей группе Noize MC в соцсети «Вконтакте».

«Организаторы мероприятия получили сообщение от МЧС о надвигающемся сильном ливне, ввиду этого и в целях безопасности организаторы и мы вынуждены отменить наше выступление», — говорится в группе.

Штормовое предупреждение по сильным дождям, ливням с грозой, градом и шквалистым ветром действует с 25 по 26 мая. Непогода ожидается местами в Краснодарском крае, кроме Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.