Девушка погибла и еще три человека пострадали во время урагана в Северной Осетии

Северная Осетия

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Во Владикавказе 25 мая девушка погибла после того, как на нее упало дерево во время урагана

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