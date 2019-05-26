Замначальника отдела полиции в Крыму поймали на взятке
В Крыму 24 мая задержали заместителя начальника отдела полиции города Саки за крупную взятку
Вечером 24 мая заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Сакский» через свое служебное положение получил взятку в 150 тыс. рублей. Однако после этого его задержали сотрудники крымского УФСБ России, передает RT.
Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Расследование продолжается, сообщили 25 мая в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым.
Как сообщали Юга.ру, в мае на Кубани сотрудника Росреестра задержали за вымогательство 1 млн рублей.
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