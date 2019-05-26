Замначальника отдела полиции в Крыму поймали на взятке

Вечером 24 мая заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Сакский» через свое служебное положение получил взятку в 150 тыс. рублей. Однако после этого его задержали сотрудники крымского УФСБ России, передает RT.

Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Расследование продолжается, сообщили 25 мая в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым.