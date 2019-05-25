Двух афалин эвакуировали из горящего дельфинария в Севастополе. Видео

В Севастополе утром 25 мая произошел пожар в дельфинарии и торговых павильонах

В 7:50 поступило сообщение о возгорании на Набережной Корнилова, 2. Огонь охватил общую крышу дельфинария и торговых павильонов с сувенирами. Из-за угрозы распространения пламени спасатели и сотрудники эвакуировали двух дельфинов переместили их в безопасный водоем.

Ликвидацией пожара занимались 23 человека и 9 спецмашин. В 10:07 пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю сообщила, что пожар на площади 110 кв. метров потушен. Погибших и пострадавших нет, пишет RT.