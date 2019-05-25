Двух афалин эвакуировали из горящего дельфинария в Севастополе. Видео

Крым

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В Севастополе утром 25 мая произошел пожар в дельфинарии и торговых павильонах

В 7:50 поступило сообщение о возгорании на Набережной Корнилова, 2. Огонь охватил общую крышу дельфинария и торговых павильонов с сувенирами.

Из-за угрозы распространения пламени  спасатели и сотрудники эвакуировали двух дельфинов переместили их в безопасный водоем.

Ликвидацией пожара занимались 23 человека и 9 спецмашин. В 10:07 пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю сообщила, что пожар на площади 110 кв. метров потушен.

Погибших и пострадавших нет, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году в Севастополе из горящей конюшни спасли около десяти лошадей.

Животные МЧС Пожары Севастополь
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