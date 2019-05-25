Двух афалин эвакуировали из горящего дельфинария в Севастополе. Видео
В Севастополе утром 25 мая произошел пожар в дельфинарии и торговых павильонах
В 7:50 поступило сообщение о возгорании на Набережной Корнилова, 2. Огонь охватил общую крышу дельфинария и торговых павильонов с сувенирами.
Из-за угрозы распространения пламени спасатели и сотрудники эвакуировали двух дельфинов переместили их в безопасный водоем.
Ликвидацией пожара занимались 23 человека и 9 спецмашин. В 10:07 пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю сообщила, что пожар на площади 110 кв. метров потушен.
Погибших и пострадавших нет, пишет RT.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году в Севастополе из горящей конюшни спасли около десяти лошадей.
Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.