Землетрясение повредило две школы, два детсада и 20 домов в Дагестане
После землетрясения, которое произошло ночью 25 мая в Дагестане, пострадали дома и социальные объекты в одно из сел Буйнакского района
По предварительным данным, подземные толчки повредили 20 домов, пишет РИА «Новости» в администрации Буйнакского района.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что повреждения также зафиксировали в домах села Халимбекаул и школе № 4 Буйнакска — там появились трещины на стенах и осыпалась штукатурка.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в Буйнакске незначительно пострадали две школы и два детских сада.
Погибших и пострадавших нет. Дороги и мосты повреждены не были, повреждений линий электропередач нет, нарушений на потенциально опасных объектах не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе администрации Буйнакского района. Значимых разрушений и опущений зданий нет, пишет RT.
Как сообщали Юга.ру, ночью 25 мая в Дагестане произошло два землетрясения с интервалом чуть больше часа. Первое сейсмособытие случилось в 1:34 в Кумторкалинском районе на глубине 10 км, второе — в 2:44 в Буйнакском районе на глубине 5 км.
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