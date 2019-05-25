Коста-Рика отменила визы для россиян
С 25 мая вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз
Граждане РФ, у которых есть загранпаспорта, теперь могут без визы неоднократно въезжать и выезжать, следовать транзитом и находиться на территории Коста-Рики в течение 90 дней, пишет RT со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
Виза потребуется тем, кто собирается находиться в Коста-Рике больше трех месяцев либо работать или заниматься коммерцией, уточняет РИА «Новости».
Коста-Рика — государство в Центральной Америке, соединяющее два континента. Страну покрывают тропические леса и омывают воды Тихого океана и Карибского моря.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Тайвань ввел безвизовый въезд для россиян. В марте 2019-го стало известно, что Турция хочет отменить визы для граждан РФ.
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