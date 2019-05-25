Коста-Рика отменила визы для россиян

Вся Россия, В мире

Распечатать

С 25 мая вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз

Виза не нужна:

Граждане РФ, у которых есть загранпаспорта, теперь могут без визы неоднократно въезжать и выезжать, следовать транзитом и находиться на территории Коста-Рики в течение 90 дней, пишет RT со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ. 

Виза потребуется тем, кто собирается находиться в Коста-Рике больше трех месяцев либо работать или заниматься коммерцией, уточняет РИА «Новости»

Коста-Рика — государство в Центральной Америке, соединяющее два континента. Страну покрывают тропические леса и омывают воды Тихого океана и Карибского моря.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Тайвань ввел безвизовый въезд для россиян. В марте 2019-го стало известно, что Турция хочет отменить визы для граждан РФ.

Курорты и туризм Международные отношения путешествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Землетрясение повредило две школы, два детсада и 20 домов в Дагестане
Трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
В последнем матче сезона «Краснодар-2» сыграл вничью с «Сибирью»
Власти Кубани потратят 20 млн рублей на реконструкцию ярмарок
Мотоциклист погиб, сбив женщину на трассе в Краснодаре
Коста-Рика отменила визы для россиян

Лента новостей

Статьи Партнерский

Экономия денег и времени

Как работает сервис доставки продуктов Instamart

Статьи

Что происходит с троллейбусами на Красной и при чем тут Галицкий

Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников

Статьи

Велопарад, бесплатный фитнес, рисование на воде

Чем заняться в выходные 25-26 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале