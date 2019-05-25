Коста-Рика отменила визы для россиян

С 25 мая вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз

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Граждане РФ, у которых есть загранпаспорта, теперь могут без визы неоднократно въезжать и выезжать, следовать транзитом и находиться на территории Коста-Рики в течение 90 дней, пишет RT со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Виза потребуется тем, кто собирается находиться в Коста-Рике больше трех месяцев либо работать или заниматься коммерцией, уточняет РИА «Новости».

Коста-Рика — государство в Центральной Америке, соединяющее два континента. Страну покрывают тропические леса и омывают воды Тихого океана и Карибского моря.