Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске программы «Голос. Дети» после того, как результаты финала конкурса были аннулированы
Специальный выпуск вышел в эфир 24 мая. Его ведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что победительница финала шестого сезона Микелла Абрамова отказалась от выступления.
«К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это ее решение, и мы его уважаем», — цитирует Нагиева RT.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети», которые выступили в спецвыпуске. Он завил, что победить в «Голосе» можно только доказав свой талант всей стране.
«"Голос" будет, "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку маленькой, — сказал Эрнст в эфире Первого канала. — Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы или премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что о ни просто есть».
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Как сообщали Юга.ру, Дочь певицы алсу и банкира Яна Абрамова одержала победу в финале конкурса, набрав 56% голосов зрителей. После этого Первый канал начал проверку итогов голосования из-за аномальных показателей.
16 мая телеканал аннулировал итоги шоу, выяснив, что тысячи голосов за Микеллу Абрамову отправили боты.
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