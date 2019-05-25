Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети», которые выступили в спецвыпуске. Он завил, что победить в «Голосе» можно только доказав свой талант всей стране.

«"Голос" будет, "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку маленькой, — сказал Эрнст в эфире Первого канала. — Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы или премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что о ни просто есть».