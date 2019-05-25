В Дагестане за ночь произошло два землетрясения
В Кумторкалинском и Буйнакском районах Дагестана ночью 25 мая зафиксировали подземные толчки
Первое землетрясение произошло в 1:34 в 15 км восточнее Чикерейского водохранилища и в 25 км западнее Махачкалы. Подземные толчки произошли на глубине 10 км, магнитуда составила 4,6, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Второе сейсмособытие случилось в 2:44 в 11 км к востоку от водохранилища, примерно на 31 км западнее Махачкалы и на 10 км к северу от Буйнакска. Магнитуда составила 3,5, глубина — 5 км, однако по данным RT — 1 км.
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Как сообщали Юга.ру, 17 мая в Предгорном районе Ставропольского края зафиксировали землетрясение.
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