В Дагестане за ночь произошло два землетрясения

Дагестан

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В Кумторкалинском и Буйнакском районах Дагестана ночью 25 мая зафиксировали подземные толчки

Первое землетрясение произошло в 1:34 в 15 км восточнее Чикерейского водохранилища и в 25 км западнее Махачкалы. Подземные толчки произошли на глубине 10 км, магнитуда составила 4,6, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН. 

Второе сейсмособытие случилось в 2:44 в 11 км к востоку от водохранилища, примерно на 31 км западнее Махачкалы и на 10 км к северу от Буйнакска. Магнитуда составила 3,5, глубина — 5 км, однако по данным RT — 1 км.

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Подземные толчки ощущались в Буйнакске, Махачкале и Каспийске. Жертв и разрушений нет, объекты экономики работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Как сообщали Юга.ру, 17 мая в Предгорном районе Ставропольского края зафиксировали землетрясение.

Землетрясения Махачкала МЧС
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