В Сочи отряд ОМОНа задержал мужчину, заказавшего убийство любовника бывшей жены
Жителя Адлерского района Сочи задержали при передаче денег киллеру, которому он заказал убийство любовника бывшей супруги
О планах 35-летнего мужчины правоохранителям стало известно от самого возможного киллера. Он сообщил в правоохранительные органы, что его знакомый хочет заплатить ему 1 млн рублей за убийство 41-летнего любовника экс-супруги.
«Мужчина согласился, но понимая, что данное предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в правоохранительные органы. Получив от "исполнителя" информацию и подтверждающие материалы о якобы совершенном убийстве знакомого, обвиняемый передал ему деньги, после чего был задержан сотрудниками ОМОН Росгвардии», — говорится в сообщении СКР по Краснодарскому краю и краевого управления Росгвардии.
Против заказчика убийства возбудили уголовное дело о приготовлении убийства по найму (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу.
Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.