В Сочи отряд ОМОНа задержал мужчину, заказавшего убийство любовника бывшей жены

Краснодарский край

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Жителя Адлерского района Сочи задержали при передаче денег киллеру, которому он заказал убийство любовника бывшей супруги

О планах 35-летнего мужчины правоохранителям стало известно от самого возможного киллера. Он сообщил в правоохранительные органы, что его знакомый хочет заплатить ему 1 млн рублей за убийство 41-летнего любовника экс-супруги.

«Мужчина согласился, но понимая, что данное предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в правоохранительные органы. Получив от "исполнителя" информацию и подтверждающие материалы о якобы совершенном убийстве знакомого, обвиняемый передал ему деньги, после чего был задержан сотрудниками ОМОН Росгвардии», — говорится в сообщении СКР по Краснодарскому краю и краевого управления Росгвардии.

Против заказчика убийства возбудили уголовное дело о приготовлении убийства по найму (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

Сочи Убийство
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