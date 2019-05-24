О планах 35-летнего мужчины правоохранителям стало известно от самого возможного киллера. Он сообщил в правоохранительные органы, что его знакомый хочет заплатить ему 1 млн рублей за убийство 41-летнего любовника экс-супруги.

«Мужчина согласился, но понимая, что данное предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в правоохранительные органы. Получив от "исполнителя" информацию и подтверждающие материалы о якобы совершенном убийстве знакомого, обвиняемый передал ему деньги, после чего был задержан сотрудниками ОМОН Росгвардии», — говорится в сообщении СКР по Краснодарскому краю и краевого управления Росгвардии.

Против заказчика убийства возбудили уголовное дело о приготовлении убийства по найму (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу.