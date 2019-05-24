Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 24 мая грузовик врезался в пассажирский автобус, есть пострадавшие

Авария произошла в 6:50 на Ростовском шоссе. Пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 154А стоял на остановке. В это время мимо проезжал 59-летний водитель грузовика MAN мусороуборочной компании. На ходу у него отстегнулся гидропривод с ковшом и повредил левую боковую часть автобуса.

В результате аварии троих пассажиров общественного транспорта доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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