Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодаре

В Краснодаре утром 24 мая грузовик врезался в пассажирский автобус, есть пострадавшие

Авария произошла в 6:50 на Ростовском шоссе. Пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 154А стоял на остановке. В это время мимо проезжал 59-летний водитель грузовика MAN мусороуборочной компании. На ходу у него отстегнулся гидропривод с ковшом и повредил левую боковую часть автобуса.

В результате аварии троих пассажиров общественного транспорта доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.