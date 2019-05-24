В выходные на Кубани прогнозируют дожди

Синоптики представили прогноз погоды на 24-26 мая в Краснодарском крае

На Черноморском побережье вечером на юге кратковременный дождь. Дневная температура — 24-29 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.

В Краснодаре в пятницу будет солнечно, днем воздух прогреется до 27 °С. Ветер 4-9 м/с.

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 24 мая на Кубани ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем будет 22-27 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

25 и 26 мая на Кубани ожидаются кратковременные дожди с грозой, местами сильные осадки и град. Ночные температуры — 13-18 °С, в юго-восточных предгорьях — 9-14 °С, днем будет 21-26 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.