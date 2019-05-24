В выходные на Кубани прогнозируют дожди
Синоптики представили прогноз погоды на 24-26 мая в Краснодарском крае
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 24 мая на Кубани ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем будет 22-27 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Краснодаре в пятницу будет солнечно, днем воздух прогреется до 27 °С. Ветер 4-9 м/с.
На Черноморском побережье вечером на юге кратковременный дождь. Дневная температура — 24-29 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.
25 и 26 мая на Кубани ожидаются кратковременные дожди с грозой, местами сильные осадки и град. Ночные температуры — 13-18 °С, в юго-восточных предгорьях — 9-14 °С, днем будет 21-26 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
В Краснодаре в выходные начнутся дожди. Ночью похолодает до 16 °С, днем будет около 23 °С. Ветер усилится до 7 м/с.
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На побережье Черного моря также возможен кратковременный дождь и гроза. Ночью 25 мая температура опустится до 16-21 °С, ночью 26 мая — до 13-18 °С. Днем в субботу столбики термометров поднимутся до 22-27 °С, в воскресенье будет немного свежее — 20-25 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с.
Температура воды в Азовском и Черном морях: Ейск — 21 °C, Приморско-Ахтарск — 18 °C, Темрюк и Анапа — 19 °C, от Новороссийска до Сочи — 20 °C.
И другие события Краснодара с 24 по 26 мая
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