Пользователи «ВКонтакте» смогут отправлять голосовые сообщения в стиле рэп

Бот ориентирован на пользователей, которые предпочитают общаться в мессенджерах с помощью голосовых сообщений. «Гигаbeats» в соцсети «ВКонтакте» генерирует рэп-треки на основе текста пользователя. Вместо стандартного аудиосообщения собеседник получит послание под один из трех битов, сообщили 24 мая в компании Tele2.

Аранжировки для бота написал битмейкер DJ Tactics (настоящее имя — Дмитрий Винокуров), участник Versus Battle — российского интернет-шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов. Продюсер создал три различных по стилю, настроению и сложности бита для треков: «Путешествие», «Космический пират» и «Опасный микрофон».

Новой системой «Гигаbeats» могут пользоваться бесплатно все пользователи соцсети «ВКонтакте». Для активации бота нужно направить сообщение с текстом «Дай мне бит». Пользователям предложат два сценария создания трека. Можно просто отправить аудиосообщение, и бот сам наложит на него бит. Второй вариант — для более опытных исполнителей: пользователь сначала должен прослушать биты и в режиме онлайн записать послание в выбранном ритме.