Пользователи «ВКонтакте» смогут отправлять голосовые сообщения в стиле рэп
Оператор мобильной связи Tele2 запустил в соцсети «ВКонтакте» бота «Гигаbeats», который превращает аудиосообщения в рэп-треки
Бот ориентирован на пользователей, которые предпочитают общаться в мессенджерах с помощью голосовых сообщений. «Гигаbeats» в соцсети «ВКонтакте» генерирует рэп-треки на основе текста пользователя. Вместо стандартного аудиосообщения собеседник получит послание под один из трех битов, сообщили 24 мая в компании Tele2.
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Аранжировки для бота написал битмейкер DJ Tactics (настоящее имя — Дмитрий Винокуров), участник Versus Battle — российского интернет-шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов. Продюсер создал три различных по стилю, настроению и сложности бита для треков: «Путешествие», «Космический пират» и «Опасный микрофон».
Новой системой «Гигаbeats» могут пользоваться бесплатно все пользователи соцсети «ВКонтакте». Для активации бота нужно направить сообщение с текстом «Дай мне бит». Пользователям предложат два сценария создания трека. Можно просто отправить аудиосообщение, и бот сам наложит на него бит. Второй вариант — для более опытных исполнителей: пользователь сначала должен прослушать биты и в режиме онлайн записать послание в выбранном ритме.
Как сообщали Юга.ру, оператор Tele2 в апреле представил «умный тариф», который подстраивается под абонента.
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