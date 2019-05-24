Пенсионера, пропавшего по пути на последний звонок внука, нашли живым в Краснодаре

Пенсионер около 8:00 ушел на последний звонок к своему внуку, однако на территории школы так и не появился. В связи с этим родственники обратились в полицию.

«Вчера около 22:30 пенсионер самостоятельно вернулся домой. Он живет один. Родственники заметили в окнах свет и сообщили об этом в полицию. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он находится дома», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что по факту происшествия проводят проверку.