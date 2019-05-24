Территорию около главного железнодорожного вокзала Сочи оцепили около 14 часов. Пассажиров и персонал вокзала, а также гостей и сотрудников расположенного рядом отеля Park Inn эвакуировали. Также были перекрыты подземные переходы к станции. Спустя 2,5 часа оцепление сняли, передает Sochinews. Работа железнодорожного транспорта не была нарушена, сообщает «Эфкате».

В это же время поступили сообщения о минировании торговых центров «Татулян», City Plaza и «Апельсин» в Адлерском районе, торговых центров «Олимп» и «Квартал» в Сочи, ТРЦ «Горки Город молл» и ТРЦ «Галактика» на Красной Поляне, передает «Интерфакс». Территории также были оцеплены полицией, посетителей и персонал эвакуировали. В соцсетях очевидцы отмечали, что людей эвакуировали из аквапарков на улицу в купальниках.

Ни одно из сообщений об угрозах взрывов не подтвердилось.

«Поступали сообщения о подозрительных предметах. Проверены все объекты, угроз не обнаружено», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.