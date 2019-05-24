В Сочи из-за ложной угрозы минирования эвакуировали главный вокзал и ТРЦ в городе и на Красной Поляне
Около десяти объектов эвакуировали в Сочи 23 мая из-за поступивших сообщений о минировании
Территорию около главного железнодорожного вокзала Сочи оцепили около 14 часов. Пассажиров и персонал вокзала, а также гостей и сотрудников расположенного рядом отеля Park Inn эвакуировали. Также были перекрыты подземные переходы к станции. Спустя 2,5 часа оцепление сняли, передает Sochinews. Работа железнодорожного транспорта не была нарушена, сообщает «Эфкате».
В это же время поступили сообщения о минировании торговых центров «Татулян», City Plaza и «Апельсин» в Адлерском районе, торговых центров «Олимп» и «Квартал» в Сочи, ТРЦ «Горки Город молл» и ТРЦ «Галактика» на Красной Поляне, передает «Интерфакс». Территории также были оцеплены полицией, посетителей и персонал эвакуировали. В соцсетях очевидцы отмечали, что людей эвакуировали из аквапарков на улицу в купальниках.
Ни одно из сообщений об угрозах взрывов не подтвердилось.
«Поступали сообщения о подозрительных предметах. Проверены все объекты, угроз не обнаружено», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 21 мая из-за поступивших сообщений о возможном минировании эвакуировали ряд объектов в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Крымске. Опасных предметов полиция также не обнаружила.
Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников
Что посмотреть в кино с 23 мая
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.