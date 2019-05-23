В центре Краснодара пропал 87-летний мужчина, который шел на последний звонок к внуку

Краснодарский край

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Полиция Краснодара объявила в розыск 87-летнего Николая Колесника, который пропал утром 23 мая

Около 8 часов мужчина вышел из своего дома на улице Гимназической и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«По информации родственников, пенсионер направлялся в учебное заведение, расположенное на улице Железнодородной на последний звонок к своему внуку, но на территории школы так и не появился», — сообщили в УМВД по Краснодару.

Известно, что Николай Колесник страдает потерей памяти.

Мужчина был одет в белую футболку Adidas, голубые джинсы, на голове — шляпа голубовато-серого цвета, на ногах — босоножки с белыми носками.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Колесника просят звонить по телефонам 8(861)268-40-45 или 102.

Краснодар Розыск людей
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