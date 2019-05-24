В Нальчике прошел турнир «Кубок Эльбруса» по кудо, приуроченный к 25-летию парламента КБР
Одно из крупнейших спортивных событий в Кабардино-Балкарии состоялось 18 мая, его партнером выступил «Ростелеком»
Турнир прошел в спортивном комплексе «Гладиатор» по инициативе регионального министерства спорта и Кабардино-Балкарского отделения «Федерации КУДО России» и был приурочено к 25-летию парламента республики. Турнир проводится ежегодно и уже четвертый год собирает спортсменов из разных регионов страны.
В этом году в соревновании приняли участие более 200 спортсменов из 15 клубов СКФО. По итогам состязаний первое место в командном зачете занял клуб Sparta, второе — клуб Predator, на третьем месте клуб Patriot.
На церемонии награждения организаторы вручили призерам кубки, медали, дипломы и памятные подарки от «Ростелекома».
«С подобных турниров начинается большой спорт. Поддерживая такие мероприятия, мы стремимся сформировать у детей и молодежи интерес к спорту, укрепить соревновательный дух и создать дополнительные условия для самореализации. Это наш вклад в спортивное будущее России», — отметил Барасби Машуков, директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком».
«Сегодняшний турнир получился зрелищным и красивым. Такие турниры — отличная школа, и именно на подобных соревнованиях зарождаются юные звезды, которые впоследствии становятся настоящими чемпионами.Огромную благодарность выражаю «Ростелекому» за помощь в организации и проведении мероприятия», — рассказал председатель Федерации КУДО России по Кабардино-Балкарии Казбек Майрамуков.
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