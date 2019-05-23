В Дагестане с марта по апрель число пользователей мультимедийного сервиса Wink компании «Ростелеком» увеличилось на 81% — до 49 тыс. человек

В феврале этот показатель составлял 27 тыс. пользователей. Мультимедийный сервис Wink позволяет смотреть контент на компьютерах, планшетах, смартфонах и телевизорах Smart TV, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

Отмечается, что наибольшей популярностью Wink пользуется у владельцев телевизоров марки Samsung. Около 16 тыс. пользователей отдают предпочтение этому формату. Второе место у владельцев устройств, работающих на мобильном приложении Android. Их 15,5 тыс. человек. На операционной системе iOS сервисом компании пользуются более 10 тыс. клиентов. Остальные смотрят Wink на телевизорах LG, персональных компьютерах, ноутбуках, Apple и Android TV.

«Наши услуги должны быть функциональными и одновременно простыми в подключении и обращении, тогда они станут востребованными у клиентов. Приложение Wink для жителей Дагестана стало привлекательнее после того, как "Ростелеком" и "Национальная Медиа Группа" получили права на показ боев ММА на канале UFC-ТВ, вещающем с середины апреля на телевизионной кнопке 600. Каждую неделю канал транслирует прямые эфиры турниров мирового промоушена, а также показывает повторы боев в прайм-тайм, чтобы фанаты не пропустили поединки», — рассказал коммерческий директор В2С Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Шамиль Муталиев.

Wink — инновационный продукт «Ростелекома», который стал доступен пользователям с сентября 2018 года. Этот телевизионный сервис работает на электронных устройствах под одной учетной записью. Чтобы получить доступ к коллекции Wink, нужно скачать приложение в Google Play, AppStore или через Smart TV и пройти регистрацию. Подробную информацию можно узнать на сайте сервиса или в центрах продаж компании.