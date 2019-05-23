В Краснодаре и Сочи пройдет «Зеленый Марафон — 2019»
В Краснодаре и Сочи 1 июня пройдет Всероссийский забег «Зеленый марафон»
В Краснодаре участники побегут от Казачьей площади по улице Красной до Пашковской и обратно. В этом году в программе соревнований будет пять состязаний:
- взрослый забег на 4,2 км;
- детский забег на 500 метров;
- традиционный инклюзивный забег на 300 метров;
- детские беговелогонки;
- гонка ползунков от клуба «Вжик».
Забег для малышей от 6 месяцев до года состоится в рамках «Зеленого марафона» впервые. Он пройдет под присмотром родителей.
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После забегов гости мероприятия смогут отдохнуть. Для детей будут работать аниматоры, аквагрим, надувные батуты, зоны водных игр с водными пистолетами и водной пиньятой, а также зона спорт-арт и зона фанбола от ПБК «Локомотив-Кубань». Компания «Джоуль Парк» познакомит гостей с научными и химическими опытами, а детский городок «Минополис» проведет мастер-классы и флэшмобы, сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».
Специально для участников «Зеленого марафона», которые хотели бы подготовиться к забегу и проверить свои силы, тренеры фитнес-клуба X-Fit проведут бесплатную тренировку на открытом воздухе. Она состоится 25 мая в 9:00, сбор возле входа в ДС «Олимп» (улица Береговая, 144).
«Зеленый марафон состоится в Международный день защиты детей, поэтому мы расширили программу праздника, дополнив его большим количеством детских развлечений. Для взрослых на празднике тоже обязательно найдется занятие, поэтому приглашаем жителей и гостей Краснодара и Сочи приходить на фестиваль всей семьей», — рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.
Как сообщали Юга.ру, регистрация на «Зеленый марафон — 2019» в Краснодаре идет с 16 апреля.
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