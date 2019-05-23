Международный детский фестиваль «Поколение NEXT» пройдет на курорте «Роза Хутор»

С 21 по 30 июня 2019 года в Сочи на горном курорте «Роза Хутор» пройдет XVII международный фестиваль творческих детей и подростков «Поколение NEXT»

Более 500 детей в возрасте от 4 до 18 лет со всей России, а также из стран СНГ, Балтии, Швейцарии, США, Израиля прибудут на курорт «Роза Хутор» для участия в конкурсах по вокалу, хореографии, моде и дизайну.

«Фестиваль задуман как творческая лаборатория под открытым небом, где каждый ребенок сможет реализовать свои творческие мечты», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

В этом году центральной темой «Поколения NEXT» будет «счастье», привычка быть счастливым и умение радоваться мелочам.

«Мы рады создать на нашем курорте настоящую территорию счастья для всех участников фестиваля "Поколение NEXT". Здесь они получат мощный заряд творческой энергии, смогут показать свои возможности, познакомиться с креативными сверстниками из разных стран. Такое общение всегда обогащает, и часто именно подобные мероприятия дают ребятам путевку в жизнь, определяя их дальнейшую судьбу», — отметил заместитель генерального директора «Роза Хутор» Антон Ставенко.

В рамках фестиваля пройдут прослушивания по вокалу, танцевальные баттлы, фешн-шоу «Цирк дю Солей», творческий вечер композитора Алексея Рыбникова, модные показы, мастер-классы по различным дисциплинам, вечеринки, а также гала-концерт со съемкой «Муз-ТВ».