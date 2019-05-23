«Ростелеком» и компания VNPT займутся проектами электронного правительства и умных городов для Вьетнама

Российский провайдер «Ростелеком» и вьетнамский поставщик телекоммуникационных услуг Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) подписали меморандум о сотрудничестве в области инфокоммуникационных технологий

Документ подписали президент и гендиректор VNPT Фам Дук Лонг и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. На подписании присутствовали премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Меморандум предполагает, что компании будут вести совместную деятельность по продвижению «Ростелекома» на рынке Вьетнама. Планируется, что основными направлениями сотрудничества будут информационная безопасность, электронное правительство и умные города.

По условиям соглашения компания VNPT должна взаимодействовать с клиентами, координировать предпродажные процессы, содействовать «Ростелекому» при внедрении технических решений.

«Ростелеком» будет оказывать техническую поддержку, участвовать в предпродажных процессах и внедрять технологии кибербезопасности, облачных вычислений, больших данных, искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, сообщили 23 мая в пресс-службе «Ростелекома».

«VNPT осуществляет ряд проектов цифровой трансформации для правительства и предприятий Вьетнама. Сотрудничество с "Ростелекомом" поможет VNPT в реализации проектов электронного правительства», — сказал президент и гендиректор VNPT.

Глава «Ростелекома» уточнил, что деловое сотрудничество с VNPT на инновационных высокотехнологических площадках развивается второй год.

«Подписанный меморандум стал очевидным подтверждением заинтересованности компаний в дальнейшем расширении сотрудничества, определив ближайшие конкретные шаги в области электронных государственных услуг, облачной обработки данных и вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, а также жилищно-коммунальных услуг», — заключил Осеевский.