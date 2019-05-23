В Сочи на детской площадке художники нарисовали граффити о саморазвитии

Краснодарский край

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В Сочи на детской площадке на Верхней Лысой горе художники в мае нарисовали граффити о знаниях и науке

Авторы граффити — художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов — рассказали, что не нашли взаимопонимания с мэрией курорта, поэтому их работы пропали с центральных улиц и стали появляться в более отдаленных местах.

«Администрация города разорвала с нами дружеские отношения и лишила нас возможности творить на центральных улицах. Ожидаемого диалога не состоялось и уже не состоится. Именно поэтому новые работы стали появляться в более глухих местах. Это поспособствовало нашему творческому прогрессу: темы работ стали более жизненными, свободными и не загнанными в рамки», — рассказали на странице проекта в инстаграме.

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Говоря о новой работе, художники подчеркнули, что это совместное творчество с райтером Иваном KES (Севостьяновым) из Челябинска.

«В ней присутствуют элементы граффити, стрит-арта, реализма, карикатуры. Мы решили отойти от привычной темы с портретами знаменитостей, сохраняя при этом нашу фирменную цветовую гамму. Нужно было учесть и особенности локации. Все-таки детская площадка послужила ключевым фактором для выбора темы. А тема — знания и развитие», — отметили художники. 

Они пояснили, что работа визуально разделена на две части. Каждая из них представляет собой полушария головного мозга: творческое и логическое. В центре композиции — ребенок, читающий книгу. 

«Своей работой мы хотели сказать, что саморазвитие является одной из ключевых ценностей в жизни человека. Эта картина — своеобразная мотивация для подрастающих поколений. Дети залипают в нее по полчаса, пытаясь уловить суть. А от нарисованных цветочков и зверят такого эффекта мы бы не добились», — заключили граффитисты.

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Как сообщали Юга.ру, работы белорусских граффитистов начали появляться в Сочи в 2017 году. Изначально это были портреты персонажей советских фильмов, ученых, музыкантов и поэтов. В конце марта в Сочи стрит-арт-художники нарисовали граффити, посвященное памяти лидера группы The Prodigy Кита Флинта.

В канун Нового года в Сочи появилось граффити, на котором Дед Мороз поздравляет россиян с новым НДСом. Затем его закрасили. В мэрии тогда рассказали, что не имеют отношения ни к появлению изображения, ни к его исчезновению. Каштанов и Кузьмин заявили, что исчезновение рисунка было запланировано. Вскоре на этом месте они нарисовали граффити с героями фильма «Люди в черном» с устройством для стирания памяти.

В марте на многоэтажке, которую планируют снести, появилась надпись «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!» с изображением русского писателя.

Граффити Искусство Сочи стрит-арт Художники
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