В Сочи на детской площадке художники нарисовали граффити о саморазвитии
В Сочи на детской площадке на Верхней Лысой горе художники в мае нарисовали граффити о знаниях и науке
Авторы граффити — художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов — рассказали, что не нашли взаимопонимания с мэрией курорта, поэтому их работы пропали с центральных улиц и стали появляться в более отдаленных местах.
«Администрация города разорвала с нами дружеские отношения и лишила нас возможности творить на центральных улицах. Ожидаемого диалога не состоялось и уже не состоится. Именно поэтому новые работы стали появляться в более глухих местах. Это поспособствовало нашему творческому прогрессу: темы работ стали более жизненными, свободными и не загнанными в рамки», — рассказали на странице проекта в инстаграме.
Говоря о новой работе, художники подчеркнули, что это совместное творчество с райтером Иваном KES (Севостьяновым) из Челябинска.
«В ней присутствуют элементы граффити, стрит-арта, реализма, карикатуры. Мы решили отойти от привычной темы с портретами знаменитостей, сохраняя при этом нашу фирменную цветовую гамму. Нужно было учесть и особенности локации. Все-таки детская площадка послужила ключевым фактором для выбора темы. А тема — знания и развитие», — отметили художники.
Они пояснили, что работа визуально разделена на две части. Каждая из них представляет собой полушария головного мозга: творческое и логическое. В центре композиции — ребенок, читающий книгу.
«Своей работой мы хотели сказать, что саморазвитие является одной из ключевых ценностей в жизни человека. Эта картина — своеобразная мотивация для подрастающих поколений. Дети залипают в нее по полчаса, пытаясь уловить суть. А от нарисованных цветочков и зверят такого эффекта мы бы не добились», — заключили граффитисты.
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