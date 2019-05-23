В Сочи на детской площадке художники нарисовали граффити о саморазвитии

В Сочи на детской площадке на Верхней Лысой горе художники в мае нарисовали граффити о знаниях и науке

Авторы граффити — художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов — рассказали, что не нашли взаимопонимания с мэрией курорта, поэтому их работы пропали с центральных улиц и стали появляться в более отдаленных местах.

«Администрация города разорвала с нами дружеские отношения и лишила нас возможности творить на центральных улицах. Ожидаемого диалога не состоялось и уже не состоится. Именно поэтому новые работы стали появляться в более глухих местах. Это поспособствовало нашему творческому прогрессу: темы работ стали более жизненными, свободными и не загнанными в рамки», — рассказали на странице проекта в инстаграме .

Говоря о новой работе, художники подчеркнули, что это совместное творчество с райтером Иваном KES (Севостьяновым) из Челябинска.

«В ней присутствуют элементы граффити, стрит-арта, реализма, карикатуры. Мы решили отойти от привычной темы с портретами знаменитостей, сохраняя при этом нашу фирменную цветовую гамму. Нужно было учесть и особенности локации. Все-таки детская площадка послужила ключевым фактором для выбора темы. А тема — знания и развитие», — отметили художники.

Они пояснили, что работа визуально разделена на две части. Каждая из них представляет собой полушария головного мозга: творческое и логическое. В центре композиции — ребенок, читающий книгу.

«Своей работой мы хотели сказать, что саморазвитие является одной из ключевых ценностей в жизни человека. Эта картина — своеобразная мотивация для подрастающих поколений. Дети залипают в нее по полчаса, пытаясь уловить суть. А от нарисованных цветочков и зверят такого эффекта мы бы не добились», — заключили граффитисты.