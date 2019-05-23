Девушка с несовершеннолетним братом погибли во время рыбалки в Северском районе

В станице Смоленской Северского района 22 мая нашли тела 19-летней местной жительницы и ее 17-летнего брата

Подростки могли погибнуть во время рыбалки. Их тела нашли в одном из карьеров, сообщает РЕН ТВ.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что в связи с их гибелью начали проверку.

«Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. При предварительном осмотре на телах не нашли следов насилия, которые говорили бы о криминальных обстоятельствах смерти», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе краевого следственного комитета.