Девушка с несовершеннолетним братом погибли во время рыбалки в Северском районе
В станице Смоленской Северского района 22 мая нашли тела 19-летней местной жительницы и ее 17-летнего брата
Подростки могли погибнуть во время рыбалки. Их тела нашли в одном из карьеров, сообщает РЕН ТВ.
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что в связи с их гибелью начали проверку.
«Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. При предварительном осмотре на телах не нашли следов насилия, которые говорили бы о криминальных обстоятельствах смерти», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе краевого следственного комитета.
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