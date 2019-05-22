Жителям хутора в Лабинском районе восстановили газоснабжение, нарушенное из-за ливней
Сотрудники компании «Газпром газораспределение Краснодар» 21 мая оперативно восстановили газоснабжение в Лабинском районе
После сильных ливней, прошедших 21 мая, в реке Грязнухе резко поднялся уровень воды. Из-за этого произошло технологическое нарушение в работе газораспределительной системы на хуторе Первая Синюха.
Информация об инциденте поступила в 12:55 на пульт диспетчерской службы филиала № 8 АО «Газпром газораспределение Краснодар».
«Для устранения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации газовики были вынуждены перекрыть запорное устройство на газопроводе. В зону отключения газоснабжения вошли 545 абонентов», — рассказали в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар».
Восстановительными работами занимались две аварийные и шесть ремонтно-восстановительных бригад, были задействованы семь спецмашин.
Подачу природного газа восстановили в 23:40 того же дня. Сейчас газоснабжение всех потребителей осуществляется в полном объеме.
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